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В декабре на курских дорогах появилось 29 комплексов фотовидеофиксации

В следующем году введут в эксплуатацию ещё 180 комплексов

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В декабре на курских дорогах появилось 29 комплексов фотовидеофиксации. Это сделано в рамках развития интеллектуальной транспортной системы для контроля средней скорости. Также появились одна система контроля перекрёстка и три системы проезда пешеходных переходов.


Новые комплексы появились в Рыльском, Октябрьском, Курском, Фатежском, Обоянском и Льговском районах, а также в Курске и Железногорске.


Они могут фиксировать одновременно несколько видов дорожных правонарушений. В частности, система контроля перекрёстка, установленная в городе горняков на пересечении улиц Ленина и Димитрова фиксирует проезд на красный сигнал светофора, пересечение стоп-линии и регистрирует нарушения скоростного режима.


Всего у «Комитета автодорог Курской области» 136 комплексов фотовидеофиксации нарушений: 79 из них   стационарные, ещё 52 - передвижные. В числе последних 10 комплексов переведены на автономный круглосуточный режим работы - их установили в специальные антивандальные боксы. Также есть 5 мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в части остановки (стоянки) транспортных средств.


За 11 месяцев 2019 года эти комплексы зафиксировали более 898, 8 тысяч нарушений Правил дорожного движения.


В следующем году введут в эксплуатацию ещё 180 комплексов, 9 из которых, помимо названных нарушений, будут контролировать проезд пешеходных переходов.

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