В Курском городском Собрании состоялось последнее в уходящем году заседание

Избранники внесли изменения в бюджет, проголосовали за новые правила благоустройства областного центра, а также оптимизировали работу администрации города





Избранники подвели итоги своей деятельности за 12 месяцев, а также приняли ряд решений. Внесли изменения в бюджет, проголосовали за новые правила благоустройства областного центра, а также оптимизировали работу администрации города путем перераспределения полномочий между ее органами, сообщает телеканал «ТАКТ».





На повестке дня последнего в 2019 году заседании Курского городского Собрания – 12 вопросов. Первый – внесение изменений в бюджет текущего года. Был уточнен объем финансовой помощи из областной казны. Увеличение на 325 миллионов рублей. По словам председателя городского Собрания Аллы Чертовой, выполнение бюджета – одно из главных достижений уходящего года.





Алла Чертова, председатель Курского городского собрания: «Объем финансовых средств, поступивших в течение этого года, превышает сам бюджет. Мы практически увеличили бюджет города Курска за текущий год в два раза в сравнении с плановым годом. Если брать 2017 год, три года мы обычно анализируем, то около пяти миллиардов - плюс».





Рациональное использование средств – приоритетная задача на следующий год. С этой целью депутаты оптимизировали работу администрации города. Упразднены некоторые структурные подразделения – комитет экологической безопасности и природопользования, департамент строительства и развития дорожной сети, управление по делам семьи. Так же ликвидирован земельный комитет города. Полномочия этих органов распределены между другими. Инициатива таких преобразований исходила от мэрии.





Алла Чертова, председатель Курского городского собрании: «Думаю, что такая оптимизация управленческой структуры города, позволяет не только экономить средства, но еще и позволит повысить ответственность конкретных руководителей, конкретных исполнителей, за те участки, которые сегодня под таким пристальным вниманием наших горожан. Это и городское хозяйство. Это и уход за общественными территориями».

Избранники, не без обсуждения, проголосовали за новые правила благоустройства. Это базовый документ, который в дальнейшем позволит преобразить город Курск с учетом разрабатываемого дизайн-кода и подготовки к празднованию 1000-летия города.





Алла Чертова, председатель Курского городского собрании:я

«Правила благоустройства больше всего вызвали вопросов в части касающейся участия жителей в благоустройстве прилегающих к частному сектору территорий. Суть в том, что важно включить всех в общую заботу о том доме, в котором мы все живем. Да, дебаты были, но все пришли к единогласному выводу, что такие правила нам необходимы».





Вместе с тем депутаты городского собрания поставили себе и администрации «плюс» за уже реализованные меры по благоустройству Курска. Средства, которыми располагал город, позволили выполнить в нынешнем году большой объем работ. Такая оценка основывается также на отзывах жителей областного центра. Куряне отмечают - город в нынешнем году стал гораздо красивее.





- Много новых скверов появляется, много лавочек, дороги обновляются, украшения появились. Гораздо красивее город стал. Такого не было еще ни разу.





- Гораздо красивее. Лавочки поменяли. Фонтан сделали. Эти домики поставили к Новому году. Очень красиво все. Мне кажется, что в нынешнем году сделано больше, чем в предыдущие.





- До этого все медленнее намного делалось. Да, сейчас лучше. Но есть куда еще стремиться. К чистоте, например. Есть еще много мест, где очень грязно, где люди делают свалки, а не выбрасывают отходы в мусорные баки. И освещение еще хорошо был доделать в таких микрорайонах как Северо-запад. Там очень темно.





- Очень большие, изменения. Это заметно. Около нас сделали хорошую аллейку. Это проспект Клыкова. А еще в городе намного чище стало.





- Очень заметно! И деревья пострижены, и лавочки новые поставлены, и такой красивый наряд к Новому году. Просто душа радуется!