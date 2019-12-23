Заменили 25 361 светильник

В Курске завершили модернизацию уличного освещения. Подрядчик, компания «Световые Технологии ЭСКО» уложилась в намеченный срок - к 22 декабря, когда отмечается День энергетика.





В Курске заменили 25 361 светильник, в том числе более 15 000 в частном секторе. Из них почти 1900 оснащены модулями связи для дистанционного управления, что позволяет регулировать их яркость через специальное мобильное приложение и контролировать участки с неработающим освещением.





На некоторых участках есть неработающие светильники. Это связано с тем, что не приведены в нормативное состояние муниципальные электрические сети. Сейчас по контракту исправления дефектов сети работают несколько бригад.





Подрядчик взял на себя дополнительные условия и освещает ряд пешеходных переходов, - отметил мэр города Виктор Карамышев.





Поламповый контроль пока касается светильников в центральной части города. В зависимости от категорийности дорог можно использовать светильники мощностью от 35 до 240 Вт. Весь город – и центральные, и периферийные улицы – освещены равномерным качественным светом, - рассказал генеральный директор компании-подрядчика Алексей Аникин.





Он также отметил, благодаря беспроводной сети, которая используется для управления светильниками, город сможет работать не только над системой освещения, но и ставить другие датчики, например, в системе «Безопасный город».





Напомним, энергосервисный контракт со «Световыми Технологиями ЭСКО» администрация города подписала 23 августа, он рассчитан до 30 марта 2027 года.