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В Курске завершили модернизацию уличного освещения

Заменили 25 361 светильник

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В Курске завершили модернизацию уличного освещения. Подрядчик, компания «Световые Технологии ЭСКО» уложилась в намеченный срок - к 22 декабря, когда отмечается День энергетика. 


В Курске заменили 25 361 светильник, в том числе более 15 000 в частном секторе. Из них почти 1900 оснащены модулями связи для дистанционного управления, что позволяет регулировать их яркость через специальное мобильное приложение и контролировать участки с неработающим освещением. 


На некоторых участках есть неработающие светильники. Это связано с тем, что не приведены в нормативное состояние муниципальные электрические сети. Сейчас     по контракту исправления дефектов сети работают несколько бригад.


Подрядчик взял на себя дополнительные условия и освещает ряд пешеходных переходов, - отметил мэр города Виктор Карамышев. 


Поламповый контроль пока касается светильников в центральной части города. В зависимости от категорийности дорог можно использовать светильники мощностью от 35 до 240 Вт. Весь город – и центральные, и периферийные улицы – освещены равномерным качественным светом, - рассказал генеральный директор компании-подрядчика Алексей Аникин. 


Он также отметил, благодаря беспроводной сети, которая используется для управления светильниками, город сможет работать не только над системой освещения, но и ставить другие датчики, например, в системе «Безопасный город». 


Напомним, энергосервисный контракт со «Световыми Технологиями ЭСКО» администрация города подписала 23 августа, он рассчитан до 30 марта 2027 года.

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