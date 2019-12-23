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Новинки недели
Сегодня, 11:11
Олег Чубыкин ''С Новым Годом!''
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Новая музыка
Josef Salvat ''Alone''
Олег Чубыкин ''С Новым Годом!''
Bishop Briggs ''Jekyll & Hide''
Sugar Jesus & Nina Carr ''Disco Ball''
!!! ''Tambores Serbia''
DANTES ''Теперь Тебе 30''
Alex Christensen & The Berlin Orchestra & Linda Teodosiu ''Gypsy Woman (La-Da-Dee)''
Essenger ''After Dark''
Мачете ''Тело в Полётах''
Gemini Rising, Fiora & Tensnake ''Best Case Life''
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В Курске открылась приёмная Деда Мороза
Сегодня, 12:02
Курские рапиристки завоевали Кубок России по фехтованию
Сегодня, 09:33
В Курске завершили модернизацию уличного освещения
Сегодня, 09:09
В Курском городском Собрании состоялось последнее в уходящем году заседание
Сегодня, 08:52
Курское "Динамо" без тренера завоевало Кубов России
Сегодня, 08:38
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