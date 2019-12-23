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В Курске открылась приёмная Деда Мороза

Она будет открыта ежедневно
В Курске открылась приёмная Деда Мороза

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В воскресенье в Курске на Театральной площади распахнула двери приёмная Деда Мороза.

Она будет открыта ежедневно с 11 до 19 часов, правда, у зимнего волшебника всё же будет перерыв - с часа до двух. 

В приёмной дети могут рассказать стихи, передать письмо и загадать желание. А ещё в сказочном домике есть милые кролики, с которыми детвора может поиграть. Также там работает фотограф, а дедушка дарит детям волшебные конфеты.


Всё снимки можно будет найти в тематическом фотоальбоме городской администрации в соцсети "ВКонтакте", который будет регулярно пополняться. 

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