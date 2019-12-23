В Курске открылась приёмная Деда Мороза
Она будет открыта ежедневно
Она будет открыта ежедневно с 11 до 19 часов, правда, у зимнего волшебника всё же будет перерыв - с часа до двух.
В приёмной дети могут рассказать стихи, передать письмо и загадать желание. А ещё в сказочном домике есть милые кролики, с которыми детвора может поиграть. Также там работает фотограф, а дедушка дарит детям волшебные конфеты.
Всё снимки можно будет найти в тематическом фотоальбоме городской администрации в соцсети "ВКонтакте", который будет регулярно пополняться.