В Курске открылась приёмная Деда Мороза

Она будет открыта ежедневно

В воскресенье в Курске на Театральной площади распахнула двери приёмная Деда Мороза.Она будет открыта ежедневно с 11 до 19 часов, правда, у зимнего волшебника всё же будет перерыв - с часа до двух.В приёмной дети могут рассказать стихи, передать письмо и загадать желание. А ещё в сказочном домике есть милые кролики, с которыми детвора может поиграть. Также там работает фотограф, а дедушка дарит детям волшебные конфеты.Всё снимки можно будет найти в тематическом фотоальбоме городской администрации в соцсети "ВКонтакте", который будет регулярно пополняться.