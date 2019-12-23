В Курске в двух ночных авариях пострадали три человека

Оба ДТП произошли в ночь на 22 декабря

В ночь на 22 декабря в Курске произошли две аварии, после которых три человека были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД.Так, примерно во втором часу ночи 19-летний водитель на «Лада Гранта» ехал по улице Ленина со стороны улицы Садовая в направлении улицы Павлова. В какой-то момент он не справился с управлением и врезелся в дерево и дорожный знак напротив дома №90/1 по улице Ленина. В этой аварии пострадал сам водитель.Позднее, около пяти утра 20-летний автомобилист на «Опель Астра», двигаясь по улице Сумская со стороны проспекта Клыкова в направлении посёлка Моква Курского района столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «ВАЗом-21103», которым управлял 19-летний парень. В результате этого столкновения на больничной койке оказались две пассажирки ВАЗа - 18-летние девушки.