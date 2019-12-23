  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курске в двух ночных авариях пострадали три человека

Оба ДТП произошли в ночь на 22 декабря 
В Курске в двух ночных авариях пострадали три человека

Читайте также

В ночь на 22 декабря в Курске произошли две аварии, после которых три человека были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД. 

Так, примерно во втором часу ночи 19-летний водитель на «Лада Гранта» ехал по улице Ленина со стороны улицы Садовая в направлении улицы Павлова. В какой-то момент он не справился с управлением и врезелся в дерево и дорожный знак напротив дома №90/1 по улице Ленина. В этой аварии пострадал сам водитель.

Позднее, около пяти утра 20-летний автомобилист на «Опель Астра», двигаясь по улице Сумская со стороны проспекта Клыкова в направлении посёлка Моква Курского района столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «ВАЗом-21103»,  которым управлял  19-летний парень. В результате этого столкновения на больничной койке оказались две пассажирки ВАЗа - 18-летние девушки.




ФОТО - АВТОКАДР_46
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курян ждёт ещё один туманный день

Курский пенсионер не пускал в квартиру мошенниц, но они всё равно его обокрали

Курские власти запретят продажу снюсов

Школы Курской области получили 26 новый автобусов

В футбольной школе «Авангарда» подвели итоги года

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске