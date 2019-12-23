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Курский филиал Россети Центр награжден Минэнерго РФ за активное участие в фестивале ВместеЯрче

Фестиваль «Вместе ярче» – это общероссийское мероприятие, которое проводится с 2016 года по всей территории России

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Филиал «Россети Центр Курскэнерго» удостоен Благодарности Министерства энергетики РФ за внесение существенного вклада в организацию и проведение мероприятий Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче – 2019.

Награду за подписью заместителя министра энергетики Антона Инюцына начальнику управления технологического развития Владимиру Волошину вручил заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области Николай Третьяков на итоговом семинаре по вопросам энергосбережения.

Курскэнерго приняло активное участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче», прошедшем в Курске в сентябре. Экспозиция филиала стала одной из наиболее посещаемых. Энергетики презентовали основные виды деятельности Курскэнерго, подробно рассказали о реализации на предприятии программы энергосбережения. На установленной на стенде Курскэнерго интерактивной панели любой желающий мог проверить свои знания в области энергосбережения, ответив на вопросы викторины.

Для детей энергетики провели конкурс рисунка на асфальте на тему энергосбережения. Все юные художники получили на память сувениры, а также полезные брошюры с основными правилами энергосбережения и электробезопасности в быту.

Всего в зоне ответственности филиала в рамках фестиваля было проведено более 120 различных мероприятий, в которых приняло порядка 2 тысяч детей и подростков.

Фестиваль «Вместе ярче» – это общероссийское мероприятие, которое проводится с 2016 года по всей территории России при поддержке Минэнерго России, Минпросвещения России, Министерства науки и высшего образования России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского движения школьников, Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».
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