Курский филиал Россети Центр награжден Минэнерго РФ за активное участие в фестивале ВместеЯрче
Фестиваль «Вместе ярче» – это общероссийское мероприятие, которое проводится с 2016 года по всей территории России
Награду за подписью заместителя министра энергетики Антона Инюцына начальнику управления технологического развития Владимиру Волошину вручил заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области Николай Третьяков на итоговом семинаре по вопросам энергосбережения.
Курскэнерго приняло активное участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче», прошедшем в Курске в сентябре. Экспозиция филиала стала одной из наиболее посещаемых. Энергетики презентовали основные виды деятельности Курскэнерго, подробно рассказали о реализации на предприятии программы энергосбережения. На установленной на стенде Курскэнерго интерактивной панели любой желающий мог проверить свои знания в области энергосбережения, ответив на вопросы викторины.
Для детей энергетики провели конкурс рисунка на асфальте на тему энергосбережения. Все юные художники получили на память сувениры, а также полезные брошюры с основными правилами энергосбережения и электробезопасности в быту.
Всего в зоне ответственности филиала в рамках фестиваля было проведено более 120 различных мероприятий, в которых приняло порядка 2 тысяч детей и подростков.
Фестиваль «Вместе ярче» – это общероссийское мероприятие, которое проводится с 2016 года по всей территории России при поддержке Минэнерго России, Минпросвещения России, Министерства науки и высшего образования России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского движения школьников, Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».