В футбольной школе «Авангарда» подвели итоги года

ТАКТ". И говорить есть о чем.В футбольной академии «Авангарда» решили ввести новую традицию. Теперь, в конце каждого года юные спортсмены, их родители и тренеры будут собираться вместе для торжественного подведения итогов футбольного года, сообщает телеканал "
Генеральный директор ФК «Авангард, Дмитрий Извеков: «Мы, что называется, обросли мясом. Мы уже действуем уверенно, когда выступаем в товарищеских играх непосредственно со школами, с ведущими спортшколами России. То есть, последние контрольные игры с «Локомотивом», с «Чертаново», со «Спартаком», с детскими командами это показали».
Но успехи есть не только в рамках своих коллективов. Курские ребята достойно выступили в составе сборной команды Черноземья на первенстве России среди игроков не старше 2003 года рождения.
Генеральный директор ФК «Авангард, Дмитрий Извеков: «В этом году мы достигли лучшего результата вообще, наверное, по деятельности нашей академии. На базе нашей академии была создана сборная межрегионального объединения – сборная Черноземья, которая заняла третье место среди межрегиональных объединений России. Для нас это однозначно успех, 11 ребят были наши воспитанники, плюс тренер, Кондаков Денис Александрович – тоже, соответственно, курский».
Вечер не обошелся без главного героя академии «Авангарда» - курянина Алексея Сухарева, которому всего 16 лет. Этот год он начал как футболист дублирующего состава, уже по ходу сезона перешел в основную команду, а в декабре получил вызов в молодежную сборную России.
Футболист ФК «Авангард», Алексей Сухарев: «Я вообще не ожидал того, что я смогу за такой короткий период от воспитанника, от игрока 2003 года академии вырасти в игрока основного состава. Но когда меня позвали на первый сбор с основной командой, я уже тогда знал, что надо работать над собой еще больше, чтобы выходит в составе, играть, и наконец-то дебютировать в ФНЛ».
Мечта каждого парня, играющего в футбол – получить шанс показать себя на высоком уровне. Достижение Алексея доказывает, что при должном подходе такие желания исполняются. Это отличная мотивация молодым ребятишкам, а самого футболиста еще долго будут ставить им в пример.
Футболист ФК «Авангард», Алексей Сухарев: «Я для себя еще раз убедился, что попасть в сборную возможно. Не обязательно быть московским игроком или быть чьим-то знакомым. Попасть в сборную может каждый, главное работать над собой».
В футбольной школе «Авангарда» подвели итоги года
В футбольной академии «Авангарда» решили ввести новую традицию