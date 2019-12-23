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Лента новостей / В регионе

Курянам напомнили о праве на получение выплаты в связи с рождением первого ребёнка

С 1 января в Курской области размер такой выплаты будет составлять 10 тысяч 107 рублей
Курянам напомнили о праве на получение выплаты в связи с рождением первого ребёнка

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С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в федеральном законодательстве, которые расширяют круг получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка.

Право на получение данной выплаты будут иметь семьи, в которых ребёнок рожден (усыновлен), начиная с 1 января 2018 года, а среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания. В Курской области со следующего года она будет составлять 21 тысячу 854 рубля.

С 1 января в нашем регионе размер такой выплаты будет составлять 10 тысяч 107 рублей. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в любое время в течение трёх лет со дня рождения  или усыновления первого ребёнка.

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