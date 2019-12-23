Курянам напомнили о праве на получение выплаты в связи с рождением первого ребёнка

С 1 января в Курской области размер такой выплаты будет составлять 10 тысяч 107 рублей

С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в федеральном законодательстве, которые расширяют круг получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка.Право на получение данной выплаты будут иметь семьи, в которых ребёнок рожден (усыновлен), начиная с 1 января 2018 года, а среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания. В Курской области со следующего года она будет составлять 21 тысячу 854 рубля.С 1 января в нашем регионе размер такой выплаты будет составлять 10 тысяч 107 рублей.Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в любое время в течение трёх лет со дня рождения или усыновления первого ребёнка.