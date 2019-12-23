На курской трассе столкнулись три машины. Четверо пострадавших

Авария произошла на 532 км автодороги «М-2 Крым»

22 декабря около четырёх часов дня на 532 км автодороги «М-2 Крым» столкнулись три машины.Как сообщили в ГИБДД, 18-летний автомобилист «ВАЗа», двигаясь со стороны Белгорода в сторону Москвы, столкнулся с попутно движущимся автомобилем «Хонда», за рулём которого был 45-летний водитель. От удара «ВАЗ» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Калинойа», которой управляла 38-летняя женщина.В результате этой аварии с ранениями различной степени тяжести госпитализировали водителя «ВАЗа» и его 20-летнего пассажира, автомобилистку из «Калины» и её 57-летнюю пассажирку.