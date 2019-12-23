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Курский пенсионер не пускал в квартиру мошенниц, но они всё равно его обокрали

Одной гостье всё же удалось отвлечь внимание мужчины, другая вошла в квартиру, нашла деньги и незаметно вышла

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В Курске у пенсионера похитили более 700 тысяч рублей. 

В квартиру пожилого человека постучались две незнакомки и под различными предлогами пытались проникнуть в дом. 92-летний хозяин наотрез отказался кого-либо пускать. Однако одной гостье всё же удалось отвлечь внимание мужчины, другая вошла в квартиру и спустя несколько минут поисков обнаружила деньги и незаметно вышла.

Сбережения лежали на видном месте, поэтому пенсионер сразу обнаружил их пропажу после ухода визитёрок и обратился в полицию. Незамедлительно по тревоге подняли несколько оперативных нарядов. Полицейские просмотрели ближайший район, а также камеры видеонаблюдения со всех возможных ракурсов. В тот же день они нашли съёмная квартиру, в которой поселилась подозреваемая. Там же её задержали. 

Оказалось, что 42-летняя мошенница приехала в Курск из Белоруссии меньше недели назад специально для совершения преступления. Квартиру потерпевшего выбрала наугад, проходя каждую на лестничных площадках, рассказали в региональном УМВД.

Часть украденных денег у неё изъяли, остальное она успела перечислить на счета знакомых. 

Тем не менее её заставят полностью вернуть всю украденную сумму. Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанной к аналогичным преступлениям. По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка напоминают, если рядом с вами в съёмное жильё заселились подозрительные граждане, об этом необходимо незамедлительно сообщить участковому или в отдел полиции. Профилактическая работа позволит предотвратить возможные преступления.

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