Шофёрам без разрешений закроют доступ к перевозкам

В Курске взялись за таксистов-нелегалов. На них пожаловались легальные перевозчики: те работают без разрешения, не платят налоги, не проходят предрейсовый медицинский осмотр и техпроверку транспортных средств и не отвечают за их безопасную эксплуатацию.





Об этом говорили на круглом столе, который прошел под руководством председателя областного комитета транспорта и автомобильных дорог Владимира Муравьева. В нем приняли участие представители муниципальной власти, агрегаторов служб такси, а также индивидуальные предприниматели, занимающиеся пассажироперевозками.





В комитете предложили заключить соглашение с ведущими агрегаторами заказа такси и обмениваться информацией о получателях разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа. Если у шофёра такого разрешения не окажется - ему будет закрыт доступ к работе с информационными сервисами, и в итоге нелегалов на рынок не допустят.





Также на круглом столе обсудили такую важную тему, как организация специальных мест парковки для легкового такси. Перевозчики не раз жаловались на недостаточное количество площадок для ожидания вызова и посадки пассажиров.





Кроме того власти договорились с перевозчиками о включении Курской области в перечень субъектов для реализации корпоративной программы поддержки перехода такси на использование метана в качестве моторного топлива компании. Партнерам предложат специальные условия на газобаллонное оборудование и его установку, разработают систему распределения машин по сертифицированным центрам для переоборудования.