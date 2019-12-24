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Лента новостей / В регионе

На праздниках куряне отдохнут от едкого запаха. «Экотекс» приостанавливает работу

В начале января учредитель предприятия планирует лично приехать в Курск

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«Экотекс» на этой неделе приостановит работу до конца новогодних праздников. В начале января учредитель предприятия планирует лично приехать в Курск. Об этом в телефонном разговоре с заместителем губернатора Алексеем Смирновым сообщил представитель руководства головного офиса ООО «Экотекс». 


«Мы договорились о том, что от «Экотекса» на месте будет назначен представитель, ответственный за взаимодействие с администрацией и жителями, чтобы в оперативном порядке решать вопросы», – пояснил Алексей Смирнов. 


При этом замгубернатора отметил - обращения о необходимости провести дополнительные проверки на предприятии уже направлены и в прокуратуру Курской области, и в Центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. К проведению проверки планируется привлечь областные комитеты строительства, экологической безопасности и природопользования, а также федеральные органы. 


Руководство «Экотекса» утверждает, что готово предоставить всю документацию – и проектно-строительную, и разрешительную

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