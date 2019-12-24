Сотни дедов морозов по доброй традиции прошли по центру Курска

Вместе со сказочными героями они шествовали по главной улице прямиком к центральной ёлке

В воскресенье Курск встречал Дедов Морозов.

Вместе со сказочными героями они шествовали по главной улице прямиком к центральной ёлке

. Театрализованная колонна двигалась быстро -все спешили встретиться у драмтеатра, где в этом году развернулись основные гуляния. На середине пути к процессии присоединился и глава Курска, сообщает телеканал «

ТАКТ

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Виктор Карамышев, глава г. Курска: «Конечно же, не хватает снега, но это с лихвой перекрывается единением людей сегодня на площади и замечательным праздничным настроением. Ну что можно сказать? Дедушка мороз приехал, вот его резиденция рядышком, где он будет принимать юных курян. Стартует череда новогодних праздников. Можно только порадоваться вместе со всем городом».

Больше всех Дедов Морозов ждали дети. Нечасто в самом центре города увидишь сразу несколько десятков седовласых бородачей.Малыши верят, что чудо обязательно произойдёт и подарки окажутся под ёлкой.Многие уже успели загадать новогодние желания и даже разучили тематические песни.





-На танцплощадке есть сказочные герои, можно так сказать. И я с ними танцевала. Просто пришла на дедушек морозов посмотреть и снегурочку.





-Сегодня шествие дедов морозов. Классные. Деды морозы то на квадроциклах ездили, то санях.





-Что ты попросила у Дедушки мороза, расскажи? –Чемодан! С конфетами.





-У нас папа участвует в параде дедов морозов, вот ждём.





Более сотни дедов морозов,приехавших к нам из самой Лапландии,мгновенно оживили центральные улицы города.





-У нас сегодня много дедов морозов и я свою силу приложил новогоднюю. Хорошее настроение, детишки фотографируются. Все довольны -праздник!





-Настроение отличное. Конечно, хочется подарить счастливые эмоции праздника людям. Несмотря на плохую погоду, настроение всё равно должно же присутствовать предновогоднее. Хочется, чтобы оно было у всех. Хочется дарить всем этим людям улыбку, радость, в общем, бодрить дух нового года.





Настроение не смогла испортить даже промозглая погода. Тем более, впервые за много лет город действительно украшен по-новогоднему, признаются куряне.





-Очень нравится. В этом году всё очень необычно и замечательно. Необычно тем, что перенесли ёлку с Красной площади к драмтеатру. Мне кажется, это намного удобнее. Плюс в этом году открылась замечательная ярмарка в виде домиков. Раньше такого у нас не было и не проходило на протяжении последних 20 лет. Ну никогда такого не было.





-Мы в магазин пришли, подарки купить на новый год. И первый раз видим. Те года такого не было. Как будто в маленькой сказке! Другой город.





-Первый раз сюда приехал сегодня и мне очень понравилось, много людей, приятно детям. Ребёнку нравится. Сейчас хотим посмотреть Морозов, будет интересно, я думаю. Так давно уже пора делать. Массовая костюмированная прогулка собрала несколько тысяч человек. Вместе с Дедами Морозами, мульт персонажами и главным символом года куряне продолжали веселиться до позднего вечера.