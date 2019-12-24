Сколько стоит елка, проанализировали Сбербанк, «Платформа ОФД» и портал «Рамблер»

Эксперты выяснили, каков средний чек традиционных новогодних атрибутов

Сбербанк, IT-компания «Платформа ОФД» и портал «Рамблер» проанализировали, сколько стоит елка в декабре 2019 года и чем россияне украшают ее.Так, согласно опросу портала «Рамблер» (проводился с 16.12.19 по 20.12.19), 11% респондентов купили в этом году настоящую елку, а 4% — искусственную. При этом у 60% искусственная ель уже есть и они пользуются ею много лет. 2% наряжают живую ель во дворе, а почти четверть — 23% — вообще не украшают дом этим символом новогоднего праздника.Среди тех, кто все же следует традициям, 80% наряжают елку старыми игрушками, 15% декорируют ее в единой цветовой гамме, чтобы было стильно. Еще 5% каждый год покупают новые игрушки.Аналитики IT-компании «Платформа ОФД» проанализировали продажи новогодних товаров за первые две декады декабря 2019 года (1-20 декабря) и аналогичный период прошлого года. Эксперты выяснили, каков средний чек традиционных новогодних атрибутов. Так, в частности, искусственные ели россияне приобретали за 2550 руб., это на 3% ниже, чем в прошлом году в то же время.Средний чек на живую ель не учитывался, поскольку большая часть этих деревьев продается на елочных базарах. А эти ярмарки по закону освобождены от торговли с применением контрольно-кассовой техники.Из елочных украшений заметнее всего подорожали елочные звезды, которые устанавливают на верхушку, — на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сегодня средний чек на них — 125 руб.На 28% вырос и средний чек на елочные шары — он достиг 160 руб. На 20% «прибавила» мишура (средний чек — 89 руб.). На 17% выше оказалась стоимость средней покупки гирлянды — 385 руб.В целом средний чек на елочные игрушки составил 185 руб. — он подрос на 11% по сравнению с тем же периодом 2018 года.Напомним, ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем иосновным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.«Платформа ОФД» — IT-компания, крупнейший оператор фискальных данных России по версии CNews Analytics (обрабатывает данные более 900 тыс. онлайн-касс в стране). С 2018 года является доверенным оператором ЭДО (электронного документооборота), оператором сдачи электронной отчетности в контролирующие органы. Обеспечивает передачу данных в ФНС и ЦРПТ (оператор системы национальной цифровой маркировки товаров «Честный ЗНАК»). Официальный сайт — platformaofd.ru.«Рамблер» — ведущий российский медийно-сервисный портал. На сегодняшний день в его состав входит интеллектуальный агрегатор новостей, персонализированная рекомендательная система, одна из самых популярных почтовых служб Рунета, 8 собственных медийных вертикалей, а также такие востребованные сервисы, как Рамблер/поиск, Рамблер/гороскопы, Рамблер/погода, Рамблер/топ-100 и другие. Ежемесячная аудитория портала превышает 57 миллионов уникальных пользователей, и этот показатель постоянно растет.Проект «СберДанные» — инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных. На основе информации, получаемой из платежных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественные характеристики социально- экономических процессов, происходящих в стране на макро- и микроэкономическом уровне. При анализе используются только агрегированные обезличенные данные. Идентифицировать по ним конкретных клиентов невозможно. Персональная информация и любая информация, составляющая коммерческую тайну, не раскрываются.