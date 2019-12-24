Подозрительные куряне привлекли своими действиями внимание полицейских

За день курские полицейские поймали трёх человек, причастных к незаконному обороту наркотиков.Во время оперативной работы по преступлению в Железнодорожном округе стражи порядка заметили подозрительного пьяного мужчину, который искал потайное место без свидетелей. Как выяснилось, он выбирал место, чтобы употребить запрещённые вещества. При проверке у него обнаружили порцию растительных наркотиков. Вещества изъяли и направили на экспертизу. А 34-летнего курянина отправили под административный арест.Ещё одного неадекватного мужчину правоохранители задержали на улице Станционной. 43-летний курянин отвечал на вопросы полицейских невнятно и не мог назвать своих данных. У него обнаружили несколько порций растительных наркотиков. Пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения мужчина отказался. За это ему грозит административная ответственность.В Касторенском районе сотрудники ГИБДД для проверки остановили автомобиль ВАЗ. Во время общения и осмотра документов внимание полицейских привлёк 22-летний пассажир. По внешним признакам молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения, но пройти медисследование отказался. В его личных вещах обнаружили запрещённые к употреблению растительные наркотики. Позднее он объяснил, что нашёл растения в заброшенном месте, там же успел их попробовать, а потом попросил знакомого его подвезти.По всем фактам незаконного хранения наркотиков проводятся проверки для решения о возбуждении уголовных дел, отметили в региональном УМВД.