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Лента новостей / В регионе

За день курские полицейские поймали трёх человек, причастных к незаконному обороту наркотиков

Подозрительные куряне привлекли своими действиями внимание полицейских

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За день курские полицейские поймали трёх человек, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Во время оперативной работы по преступлению в Железнодорожном округе стражи порядка заметили подозрительного пьяного мужчину, который искал потайное место без свидетелей. Как выяснилось, он выбирал место, чтобы употребить запрещённые вещества. При проверке у него обнаружили порцию растительных наркотиков. Вещества изъяли и направили на экспертизу. А 34-летнего курянина отправили под административный арест.

Ещё одного неадекватного мужчину правоохранители задержали на улице Станционной. 43-летний курянин отвечал на вопросы полицейских невнятно и не мог назвать своих данных. У него обнаружили несколько порций растительных наркотиков. Пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения мужчина отказался. За это ему грозит административная ответственность.

В Касторенском районе сотрудники ГИБДД для проверки остановили автомобиль ВАЗ. Во время общения и осмотра документов внимание полицейских привлёк 22-летний пассажир. По внешним признакам молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения, но пройти медисследование отказался. В его личных вещах обнаружили запрещённые к употреблению растительные наркотики. Позднее он объяснил, что нашёл растения в заброшенном месте, там же успел их попробовать, а потом попросил знакомого его подвезти.

По всем фактам незаконного хранения наркотиков проводятся проверки для решения о возбуждении уголовных дел, отметили в региональном УМВД.
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