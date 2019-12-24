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В Курской области подвели итоги регионального конкурса «Инновация и изобретение года»

В 2019 году в конкурсе приняли участие почти 150 человек

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В Доме Советов собрались представители самых разных сфер деятельности – от докторов наук до студентов. Всех их объединяет одно – стремление дать миру что-то новое и полезное. И всем уже есть что показать и о чем рассказать. Во многом это заслуга политики областных властей по стимулированию изобретательской и исследовательской деятельности, частью которой является конкурс «Инновация и изобретение года», сообщает телеканал "ТАКТ".

Ирина Таратина, и.о. председателя по экономике и развитию Курской области: «Мы его проводим в 18-ый раз  с 2002 года. Ежегодно, несмотря ни на какие сложности, в том числе финансовые, все-таки мы проводим его. Выделяем средства для премирования наших победителей. И, таким образом, стимулируем молодых ученых, студентов, к изобретательской и к исследовательской деятельности. Это очень важно, так как развивает, в конечном счете, экономику Курской области».

В 2019 году в конкурсе приняли участие почти 150 человек. Отдельные изобретатели и члены  авторских коллективов. Представлено 74 работы – это идеи, проекты и уже готовые продукты. Среди победителей в номинации «Инновационный проект» - Александр Потапов, чья компания разработала систему, которая позволяет вести наблюдение на особых строительных площадках.

Александр Потапов, победитель  в номинации «Инновационный проект»: «Проект у нас - система оперативного видеонаблюдения «Око». Он подразумевает оперативное видеонаблюдение в тех местах, на стройплощадках, где невозможно построить инфраструктуру. Постоянную. Задача была поставлена – задача была выполнена. Мы создали модуль видеонаблюдения, который крепится на строительную каску, а также создали мобильную систему видеонаблюдения на базе треноги. Инновационность в том, что система работает без проводов, имеет длительный срок автономной работы, а еще она легкая».

В каждой номинации – несколько победителей. И каждый из них получит денежные средства из призового фонда. В церемонии награждение принял участие руководитель области Роман Старовойт.

Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Сегодня инновации и изобретения нас окружают практически во всех сферах жизни. Это  здравоохранение, транспорт, промышленность, химия и так далее. И я вижу, что этот путь еще не закончен. Еще очень и очень много можно сделать».

В этом году признаны лучшими такие идеи и проекты, которые позволят вести постоянное наблюдение на водных объектах региона,  контролировать состояние изоляции силовых кабельных линий,  останавливать кровотечения, а также многие другие. Эти изобретения уже в ближайшем будущем могут быть внедрены в различные сферы деятельности региона.
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