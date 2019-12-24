В Курской области пешеходы, переходя дорогу, попали под машины

Одна авария случилась в Дмитриеве, другая в Солнцевском районе

23 декабря в Курской области под колёсами автомобилей оказались два пешехода.Одна авария случилась в Дмитриеве около восьми часов утра. На перекрёстке улиц Ленина и Республиканская 65-летний водитель «Хендай Портер» допустил наезд на 56-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.Вечером, около шести часов такое же ДТП произошло в деревне Машкино Солнцевского района. Там, напротив дома №9 по улице Центральной 35-летний автомобилист на "Шевроле Нива" задавил 50-летнего мужчину.Как сообщили в ГИБДД, пострадавших в этих авариях пешеходов с ранениями различной степени тяжести госпитализировали.