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Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курской области пешеходы, переходя дорогу, попали под машины

Одна авария случилась в Дмитриеве, другая в Солнцевском районе

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23 декабря в Курской области под колёсами автомобилей оказались два пешехода. 

Одна авария случилась в Дмитриеве около восьми часов утра. На перекрёстке улиц Ленина и Республиканская 65-летний водитель «Хендай Портер» допустил наезд на 56-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по  нерегулируемому пешеходному переходу. 

 Вечером, около шести часов такое же ДТП произошло в деревне Машкино Солнцевского района. Там, напротив дома №9 по улице Центральной 35-летний автомобилист на "Шевроле Нива" задавил 50-летнего мужчину.  

Как сообщили в ГИБДД, пострадавших в этих авариях пешеходов с ранениями различной степени тяжести госпитализировали.

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