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Курянин украл кошелёк с 80-ю тысячами рублей из машины белгородца

 Ему хватило 10 минут, чтобы повредить окно и похитить чужие вещи

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В Курске у жителя Белгорода из автомобиля украли кошелёк, в котором хранились 80 тысяч рублей и банковские карты. Мужчина приехал в наш город по работе и отлучился, забыв в салоне машины портмоне.  Кошелёк, оставленный на видном месте, на сидении заметил случайный прохожий. Ему хватило 10 минут, чтобы повредить окно и похитить чужие вещи.

Полицейские нашли свидетелей и обнаружили, в том числе, видео предполагаемого похитителя, благодаря чему удалось составить его фоторобот. В течение нескольких дней личность злоумышленника установили. Им оказался 28-летний ранее судимый курянин. 

Большую часть украденных денег, которые, к слову, тратил с осторожностью, он вернул. Остальное пообещал возместить в ближайшее время. Снять средства с чужой карты, не имея в распоряжении пин-кода, курянин не смог.

Возбуждено уголовное дело. 
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