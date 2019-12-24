Курянин украл кошелёк с 80-ю тысячами рублей из машины белгородца

Ему хватило 10 минут, чтобы повредить окно и похитить чужие вещи

В Курске у жителя Белгорода из автомобиля украли кошелёк, в котором хранились 80 тысяч рублей и банковские карты. Мужчина приехал в наш город по работе и отлучился, забыв в салоне машины портмоне. Кошелёк, оставленный на видном месте, на сидении заметил случайный прохожий. Ему хватило 10 минут, чтобы повредить окно и похитить чужие вещи.Полицейские нашли свидетелей и обнаружили, в том числе, видео предполагаемого похитителя, благодаря чему удалось составить его фоторобот. В течение нескольких дней личность злоумышленника установили. Им оказался 28-летний ранее судимый курянин.Большую часть украденных денег, которые, к слову, тратил с осторожностью, он вернул. Остальное пообещал возместить в ближайшее время. Снять средства с чужой карты, не имея в распоряжении пин-кода, курянин не смог.Возбуждено уголовное дело.