Курянин украл кошелёк с 80-ю тысячами рублей из машины белгородца
Ему хватило 10 минут, чтобы повредить окно и похитить чужие вещи
Полицейские нашли свидетелей и обнаружили, в том числе, видео предполагаемого похитителя, благодаря чему удалось составить его фоторобот. В течение нескольких дней личность злоумышленника установили. Им оказался 28-летний ранее судимый курянин.
Большую часть украденных денег, которые, к слову, тратил с осторожностью, он вернул. Остальное пообещал возместить в ближайшее время. Снять средства с чужой карты, не имея в распоряжении пин-кода, курянин не смог.
Возбуждено уголовное дело.