Молодая курянка попала под уголовное дело, избив полицейского

28-летняя пьяная женщина ударила стража порядка ногами в лицо

28-летняя жительница Курска так не хотела быть привлечённой к административной ответственности, что попала под уголовное дело. Теперь её обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.Под утро 23 ноября пьяную женщину задержали рядом с баром в деревне Татаренково Курского района. Полицейские усадили её в служебную «Газель» и собирались доставить в территориальный отдел полиции для привлечения к административной ответственности. Курянка ехать не хотела и стала отбиваться от правоохранителей.Нанесла удары ногами в область лица и туловища сотрудника полиции ОМВД России по Курскому району, рассказали в Следственном комитете.Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.