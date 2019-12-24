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Молодая курянка попала под уголовное дело, избив полицейского

28-летняя пьяная женщина ударила стража порядка ногами в лицо
Молодая курянка попала под уголовное дело, избив полицейского

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28-летняя жительница Курска так не хотела быть привлечённой к административной ответственности, что попала под уголовное дело. Теперь её обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. 

Под утро 23 ноября пьяную женщину задержали рядом с баром в деревне Татаренково Курского района. Полицейские усадили её в служебную «Газель» и собирались доставить в территориальный отдел полиции для привлечения к административной ответственности. Курянка ехать не хотела и стала отбиваться от правоохранителей. 

Нанесла удары ногами в область лица и туловища сотрудника полиции ОМВД России по Курскому району, рассказали в Следственном комитете. 

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления. Расследование продолжается. 

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