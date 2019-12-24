В Курской области стартовали Губернаторские ёлки
На первом утреннике в драмтеатре собрались дети из многодетных и приёмных семей
Приглашения на ёлки получили почти 800 детей со всего региона. Для них организовали представление и спектакль «Щелкунчик» .
Так как многие родители не могут купить билеты на представления и привезти из районов всю семью, администрация муниципалитетов организует подвоз, пояснила председатель регионального комитета социального обеспечения, материнства и детства Татьяна Сукновалова.
Утренники будут проходить до окончания новогодних праздников, в том числе в муниципалитетах. Также в этом году дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат более 33 тысяч подарков.