В Курской области стартовали Губернаторские ёлки

На первом утреннике в драмтеатре собрались дети из многодетных и приёмных семей

В Курской области при поддержке губернатора для ребят из многодетных, малообеспеченных и находящихся в трудной жизненной ситуации семей, воспитанников детдомов и интернатов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья традиционно проводятся новогодние представления. Гостей первого утренника в драмтеатре, на которм собрались дети из многодетных и приёмных семей, поздравил Роман Старовойт.Приглашения на ёлки получили почти 800 детей со всего региона. Для них организовали представление и спектакль «Щелкунчик» .Так как многие родители не могут купить билеты на представления и привезти из районов всю семью, администрация муниципалитетов организует подвоз, пояснила председатель регионального комитета социального обеспечения, материнства и детства Татьяна Сукновалова.Утренники будут проходить до окончания новогодних праздников, в том числе в муниципалитетах. Также в этом году дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат более 33 тысяч подарков.