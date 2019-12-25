В курской администрации появилась «Ёлка желаний»

Чиновники исполнят желания юных курян

В курской областной администрации начали исполнять желания юных курян. Власти решили присоединиться к всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний».В зале администрации установили новогоднюю ёлку, украшенную игрушками с записками о новогодних желаниях юных курян. Губернатор предложил участникам заседания администрации выбрать одну из игрушек и исполнить мечту.Мэру Курска Виктору Карамышеву досталось желание Анны Сынкетру, которая мечтает о цифровом фотоаппарате. А глава региона Роман Старовойт исполнит желание Ани Новиковой, загадавшей встретиться с сёстрами Толмачёвыми.