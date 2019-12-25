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Лента новостей / В регионе

В курской администрации появилась «Ёлка желаний»

Чиновники исполнят желания юных курян
В курской администрации появилась «Ёлка желаний»

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В курской областной администрации начали исполнять желания юных курян. Власти решили присоединиться к всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний». 

В зале администрации установили новогоднюю ёлку, украшенную игрушками с записками о новогодних желаниях юных курян. Губернатор предложил участникам заседания администрации выбрать одну из игрушек и исполнить мечту. 

Мэру Курска Виктору Карамышеву досталось желание Анны Сынкетру, которая мечтает о цифровом фотоаппарате. А глава региона Роман Старовойт исполнит желание Ани Новиковой, загадавшей встретиться с сёстрами Толмачёвыми.

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