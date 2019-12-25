В Курской области из-за ОРВИ и пневмонии шесть классов четырёх школ отправили на карантин
На данный момент в регионе зарегистрировано 4 случая гриппа
За прошедшую неделю ОРВИ заболели почти 5,5 тысяч человек, среди них более 4-х тысяч - дети.
При этом в региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что заболеваемость сохраняется на неэпидемическом уровне. В целом по области она ниже порогового уровня на 40,2%. Превышения эпидпорогов не зарегистрировано ни в одной возрастной группе.
92,5% от числа выявленных вирусов - вирусы негриппозной этиологии.