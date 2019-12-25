Курянам дали советы по выбору красной икры

Внимательно рассмотреть банку, этикетку и поинтересоваться в магазине, при какой температуре хранится икра

Красная икра – неотъемлемый атрибут новогоднего стола и представлена на потребительском рынке в широком ассортименте. В курском управлении Роспотребнадзора назвали несколько правил, следуя которым можно легко выбрать качественную красную икру.Лососевую зернистую икру вырабатывают из кеты, горбуши, кижуча и нерки путем обработки раствором поваренной соли, рассказывают специалисты ведомства.Во-первых, рекомедуют эксперты, не приобретайте красную икру «с рук» и в местах несанкционированной торговли, покупайте только в специализированных и хорошо известных магазинах. Если в магазине в холодильной камере есть градусник, проверьте, при какой температуре хранится икра или спросите у продавца. Идеальная температура для хранения данного продукта – от –4 до –6 °С.Также нужно внимательно прочитать этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки;Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Следует обратить внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри;Лучше всего выбирать икру, заготовленную в период нереста. Он длится с середины мая по декабрь - в зависимости от вида рыбы и места ее нереста. Если срок изготовления другой, значит икра посолена из замороженных ястыков.Внимательно осмотрите банку на предмет внешних повреждений, она ни в коем случае не должна быть вздутой. Вздутая банка («бомбаж») – признак наличия в икре недопустимых видов микробов.Выбирая икру в стеклянной банке или на развес, вы можете рассмотреть ее до покупки. Икринки первого сорта должны быть целые, одинакового цвета и размера и неслипшиеся.Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре указанной производителем на упаковке товара. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, а переложить в чистую сухую стеклянную емкость, после вскрытия ее нужно съесть в течение трех суток. Это условие необходимо учитывать при планировании списка покупок к новогоднему столу.