В Курске пьяный водитель выехал на встречку. Пострадали три человека

На улице 3-я Агрегатная лоб в лоб столкнулись «ВАЗ 21140» и «Рено Логан»

24 декабря около пяти часов вечера в Курске на улице 3-я Агрегатная лоб в лоб столкнулись «ВАЗ 21140» и «Рено Логан».Как сообщили в ГИБДД, за рулём ВАЗа был 38-летний водитель, он ехал по улице 3-я Агрегатная со стороны улицы Чайковского в направлении улицы 2-я Агрегатная. В районе дома № 23 "Л" автомобилист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Рено», которым управлял 36-летний водитель.В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили три человека - водитель иномарки и его 42-летняя пассажирка, а также 29-летний пассажир отечественной машины.Как показала медицинская экспертиза, водитель ВАЗа был пьяным.