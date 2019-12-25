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В Курске пьяный водитель выехал на встречку. Пострадали три человека

На улице 3-я Агрегатная лоб в лоб столкнулись «ВАЗ 21140» и «Рено Логан»
В Курске пьяный водитель выехал на встречку. Пострадали три человека

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24 декабря около пяти часов вечера в Курске на улице 3-я Агрегатная лоб в лоб столкнулись «ВАЗ 21140» и «Рено Логан». 
Как сообщили в ГИБДД, за рулём ВАЗа был 38-летний водитель, он ехал по улице 3-я Агрегатная со стороны улицы Чайковского в направлении улицы 2-я Агрегатная. В районе дома № 23 "Л" автомобилист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Рено»,  которым управлял 36-летний водитель. 

В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили три человека - водитель иномарки и его 42-летняя пассажирка, а также 29-летний пассажир отечественной машины.    

Как показала медицинская экспертиза, водитель ВАЗа был пьяным.





ФОТО - АВТОКАДР_46
 

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