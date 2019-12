ЧАС НЕЗАВИСИМОЙ МУЗЫКИ 24.12.2019

Лучший сингл 2019 года от Владимира Синельникова: Гильотина - Пустырь

Лучший сингл 2019 года от Ани Синельниковой: Sui Zhen - Matsudo City Life

Рубрики Алексея Иванова:

Самая атмосферная готик-постпанк песня - 2019: Kris Baha - Life, Lust & Death (альбом: Palais)

Лучший движ в каче – 2019: Stray From The Path - Kickback (альбом: Internal Atomics)

Ах, как я хочу свести этот неопсиходел : Twoonky - Aqua Bar (альбом: Dezzo)

J a – ASHENSORI (альбом: Enter JA)

Лучший флешбек в нулевые – 2019: Digitalism - No Data (альбом: JPEG)

Лучший альбом от Анатолия Воронина-2019: Psychic Graveyard - Loud As Laughter

Три лучших альбома – 2019 от Алексея Иванова

Третье место: Swervedriver - Future Ruins

Второе место: !!! (Chk Chk Chk) - Wallop

Первое место: Kim Gordon - No Home Record