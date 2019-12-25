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В Курской области объявили о начале Года здоровья

Районные больницы получили 32 медицинских автомобиля 
В Курской области объявили о начале Года здоровья

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Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о начале Года здоровья. Сделал это во время церемонии передачи 32  медицинских автомобилей в районные больницы, сообщает телеканал "ТАКТ". 16 единиц техники – машины скорой помощи, еще 16 – современные передвижные  медицинское комплексы. 

Фельдшер Елена Воробьева совсем недавно приступила к работе в Железногорском районе по программе «Земский доктор». Продолжать свою профессиональную  деятельность ей предстоит в  новеньком мобильном медицинском комплексе, который с минуты на минуту поступит в распоряжение районной ЦРБ. Девушка уже осмотрела автомобиль и осталась очень довольной.

Елена Воробьева, фельдшер (Железногорский район): «Мы очень благодарны, что нам предоставлена такая машина, оборудованная всем, что только необходимо. Если здесь посмотреть, здесь есть все – пульсоксиметры, термометры, тонометры. Ноутбук, для передачи данных сражу же в Курск. То есть, не теряем  время,  а сразу направляем на госпитализацию, если нужно. Аппарат ЭКГ. Кардиографы, кресло, которое преобразовывается  в кушетку. Осматривать  пациента мы можем здесь полностью. Это практически поликлиника на колесах».

Такие же впечатления у всех медиков, в чьи районы поступит современный медицинский комплекс. Глава Советской ЦРБ  подчеркивает  – такой автомобиль необходим для оказания качественной медпомощи жителям сельских территорий.

Иван Руднев, главный врач Советской центральной районной больницы: «Данный автомобиль предназначен для обслуживания населения, в населенных пунктах, численность которых менее ста человек. В Советском районе превалирует сельское. Имеется 76 поселков с численностью менее 10 человек. Население  района ждало этот комплекс с нетерпением. Потому что теперь медпомощь будет оказываться на месте, в их деревне, по их месту жительства ».

Главрач Дмитриевской ЦРБ отмечает высокую проходимость мобильного медкомплекса. Это важно, ведь добраться до многих населенных пунктов порой бывает непросто.

Вера Каратаева, главный врач Дмитриевской центральной районной больницы: «Впечатлений масса – потому что мы этот год начинали с получения автомобиля скорой медицинской помощи, а заканчиваем получением вот такого шикарного медицинского комплекса.  Сами знаете, что район – это множество деревень, сельских населенных пунктов, где не всегда есть даже фельдшерско-акушерский пункт. Поэтому, с его помощью, мы сможем доехать в любые, даже самые труднодоступные, учитывая проходимость данного автомобиля».

С возможностями комплексов  знакомится губернатор Курской области. Потом вручает ключи от каждого из них главным врачам 16-ти районов. Так как 5 единиц техники поступили ранее, то всего в области уже 21 такой автомобиль.

Кроме того Роман Старовойт передает медикам партию машин скорой помощи.

Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Сегодня мы заканчиваем обновление парка скорой медицинской помощи. Вот этими 16 автомобилями. Всего вышло на линию в этом году 84 автомобиля.  Сегодняшним мероприятием мы открываем год здоровья в Курской области, который был объявлен совсем недавно. И, конечно, первоочередная наша задача –  изменить в лучшую сторону ситуацию с первичным звеном здравоохранения».

Губернатор также напомнил, что в следующем году на развитие медицины в регионах страны будет направлено свыше 550-ти миллиардов рублей.  Так как необходимые заявки Курская область уже направила в столицу, то финансирование может поступить уже в первый квартал 2020 года. Средства пойдут на строительство и ремонт ФАПов и поликлиник. 

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