В Курской области объявили о начале Года здоровья

ТАКТ". 16 единиц техники – машины скорой помощи, еще 16 – современные передвижные медицинское комплексы.Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о начале Года здоровья. Сделал это во время церемонии передачи 32 медицинских автомобилей в районные больницы, сообщает телеканал "
Фельдшер Елена Воробьева совсем недавно приступила к работе в Железногорском районе по программе «Земский доктор». Продолжать свою профессиональную деятельность ей предстоит в новеньком мобильном медицинском комплексе, который с минуты на минуту поступит в распоряжение районной ЦРБ. Девушка уже осмотрела автомобиль и осталась очень довольной.
Елена Воробьева, фельдшер (Железногорский район): «Мы очень благодарны, что нам предоставлена такая машина, оборудованная всем, что только необходимо. Если здесь посмотреть, здесь есть все – пульсоксиметры, термометры, тонометры. Ноутбук, для передачи данных сражу же в Курск. То есть, не теряем время, а сразу направляем на госпитализацию, если нужно. Аппарат ЭКГ. Кардиографы, кресло, которое преобразовывается в кушетку. Осматривать пациента мы можем здесь полностью. Это практически поликлиника на колесах».
Такие же впечатления у всех медиков, в чьи районы поступит современный медицинский комплекс. Глава Советской ЦРБ подчеркивает – такой автомобиль необходим для оказания качественной медпомощи жителям сельских территорий.
Иван Руднев, главный врач Советской центральной районной больницы: «Данный автомобиль предназначен для обслуживания населения, в населенных пунктах, численность которых менее ста человек. В Советском районе превалирует сельское. Имеется 76 поселков с численностью менее 10 человек. Население района ждало этот комплекс с нетерпением. Потому что теперь медпомощь будет оказываться на месте, в их деревне, по их месту жительства ».
Главрач Дмитриевской ЦРБ отмечает высокую проходимость мобильного медкомплекса. Это важно, ведь добраться до многих населенных пунктов порой бывает непросто.
Вера Каратаева, главный врач Дмитриевской центральной районной больницы: «Впечатлений масса – потому что мы этот год начинали с получения автомобиля скорой медицинской помощи, а заканчиваем получением вот такого шикарного медицинского комплекса. Сами знаете, что район – это множество деревень, сельских населенных пунктов, где не всегда есть даже фельдшерско-акушерский пункт. Поэтому, с его помощью, мы сможем доехать в любые, даже самые труднодоступные, учитывая проходимость данного автомобиля».
С возможностями комплексов знакомится губернатор Курской области. Потом вручает ключи от каждого из них главным врачам 16-ти районов. Так как 5 единиц техники поступили ранее, то всего в области уже 21 такой автомобиль.
Кроме того Роман Старовойт передает медикам партию машин скорой помощи.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Сегодня мы заканчиваем обновление парка скорой медицинской помощи. Вот этими 16 автомобилями. Всего вышло на линию в этом году 84 автомобиля. Сегодняшним мероприятием мы открываем год здоровья в Курской области, который был объявлен совсем недавно. И, конечно, первоочередная наша задача – изменить в лучшую сторону ситуацию с первичным звеном здравоохранения».
Губернатор также напомнил, что в следующем году на развитие медицины в регионах страны будет направлено свыше 550-ти миллиардов рублей. Так как необходимые заявки Курская область уже направила в столицу, то финансирование может поступить уже в первый квартал 2020 года. Средства пойдут на строительство и ремонт ФАПов и поликлиник.
В Курской области объявили о начале Года здоровья
Районные больницы получили 32 медицинских автомобиля