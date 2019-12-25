На ремонт теплосетей в Курске требуется порядка 3 миллиардов рублей
Руководство «Квадры» не раз подчеркивало, что коммунальные сети сильно изношены и проводимых ежегодно ремонтов недостаточно
Руководство «Квадры» не раз подчеркивало, что коммунальные сети сильно изношены и проводимых ежегодно ремонтов недостаточно. Однако горожанам такие аргументы не кажутся убедительными.
- Работать надо, а не докладывать, что мы готовы к зиме. Где готовы –то? То 50 лет прорвало, ЮЗГУ и сколько садиков без воды , без отопления. Три дня прошло – опять у них прорвало. Надо работать как следует, а не обманывать людей то. Что они обманывают, что готовы к зиме? Еще морозов больших нет, а смотрите что творится.
- Да потому что все прогнило давным-давно, поэтому.. Ничего не делается. У нас вот через день воду отключают. Батареи холодные.
Масштаб ЧП оценил и глава региона Роман Старовойт. Он лично проверил ход восстановительных работ и отметил, что в подобном плачевном состоянии находятся почти все теплосети Курска.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «К сожалению, мы с вами сейчас фиксируем накопившуюся проблему десятилетиями. Вот этот, например, участок трубы. Более чем 25 лет назад она была уложена».
Несмотря на то, что последствия порыва ремонтным бригадам удалось ликвидировать достаточно быстро, подобные аварии фиксировались и после. Жители Северо-Западного микрорайона не скрывают своего возмущения и оценивают работу «Квадры» как неудовлетворительную.
- Оценка «Ладно»! Ну хотелось бы получше. По-моему, участились аварийные ситуации, это только при начале отопительного сезона. Это моё мнение. Справляются или нет? Ну хотелось бы получше.
- Ну как? Минус 3! Постоянные аварии, воды часто не бывает. Ну что это? Говорят одно, делают другое, а на бумажках получается третье. Сколько живу, столько эту линию и делают, гнилые-гнилые трубы. Там течка была такая, ужасно.
- Отвратительно, совершенно не нравится! Не справляются. Я считаю, что не справляются. Ну это вообще отвратительно. Город действительно и без воды горячей, и без отопления – это что-то неправильное.
Массовые аварийные отключения свидетельствуют о том, что тепловые сети нуждаются в глобальной реконструкции. Решение «отопительной» проблемы стало основной темой встречи Романа Старовойта и руководства «Квадры». Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
Александр Воронин, управляющий директор филиала ПАО «Квадра»: «Уже есть понимание по источникам финансирования, есть понимание по мероприятиям, которые, прежде всего, нацелены убрать аварийность, убрать слово «малонадёжность». Самое главное, что мы подтвердили правильное понимание, что нужен программный подход. Это программа укладывается в схему теплоснабжения. Она является официальным документом, и мы неукоснительно будем её выполнять в перспективе».
Как сообщает телеканал "ТАКТ", теплоэнергетики проводят профилактический ремонт теплосетей, однако постоянные порывы свидетельствуют о необходимости увеличения объёмов реконструкции. В первую очередь на встрече обсудили ремонт теплосетей, как магистральных, принадлежащих непосредственно «Квадре», так и муниципальных, которые в настоящий момент арендует филиал.
Алексей Смирнов, заместитель губернатора Курской области: «Проблема, действительно, накопилась за целый ряд лет. В целом как на магистральные сети ПАО «Квадра» необходимо привлечь порядка полутора миллиардов рублей для того, чтобы не было таких аварийных ситуаций, так и на те муниципальные сети, которых 515 км, тоже нужно порядка полутора миллиардов рублей».
По итогам встречи стороны подписали дорожную карту мероприятий по подготовке концессионного соглашения, которое может быть подписано в марте 2020 года.