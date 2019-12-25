В Курске легковушка столкнулась с троллейбусом. Пострадал пассажир

Авария произошла на улице Радищева

В Курске легковой автомобиль «Рено Логан» столкнулся с троллейбусом. Это произошло в девятом часу утра 24 декабря.Как сообщили в ГИБДД, 34-летний водитель иномарки ехал по ултце Радищева со стороны улицы Кирова в направлении улицы Почтовая. В районе дома №26 по улице Радищева он допустил столкновение с троллейбусом, которым управлял 64-летний шофёр. Тому пришлось применить экстренное торможение, в результате чего в салоне троллейбуса упал пассажир - 53-летний мужчина. С ранениями различной степени тяжести его доставили в больницу. Отмечается, что водители были трезвы.