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Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курске легковушка столкнулась с троллейбусом. Пострадал пассажир

Авария произошла на улице Радищева

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В Курске легковой автомобиль «Рено Логан» столкнулся с троллейбусом. Это произошло в девятом часу утра 24 декабря.  

Как сообщили в ГИБДД, 34-летний водитель иномарки ехал по ултце Радищева со стороны улицы Кирова в направлении улицы Почтовая. В районе дома №26 по улице Радищева он допустил столкновение с троллейбусом, которым управлял 64-летний шофёр. Тому пришлось применить экстренное торможение, в результате чего в салоне троллейбуса упал пассажир - 53-летний мужчина. С ранениями различной степени тяжести его доставили в больницу. Отмечается, что водители были трезвы.


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