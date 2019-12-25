Спасатели приглашают курян на свой профессиональный праздник

27 декабря в России отметят День спасателя

27 декабря в России отметят День спасателя. Торжественные мероприятия, приуроченные этой дате, пройдут и в Курской области.В этот день с 9.30 на площади около здания областного Дворца молодёжи на улице Белгородская, 14 Б, пройдёт выставка пожарно-спасательной, специальной техники и средств спасения. Также гости увидят показательные выступления.Все желающие смогут примерить боевую одежду, познакомиться с работой спасательного инструмента и устройством спецавтомобилей. Затем состоится праздничный концерт, на котором будут чествовать тех, кто стоит на страже безопасности родного края, ветеранов службы.Региональное МЧС приглашает курян посетить торжества.