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Спасатели приглашают курян на свой профессиональный праздник

27 декабря в России отметят День спасателя
Спасатели приглашают курян на свой профессиональный праздник

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27 декабря в России отметят День спасателя. Торжественные мероприятия, приуроченные этой дате, пройдут и в Курской области. 

В этот день с 9.30 на площади около здания областного Дворца молодёжи на улице Белгородская, 14 Б, пройдёт выставка пожарно-спасательной, специальной техники и средств спасения. Также гости увидят показательные выступления. 

Все желающие смогут примерить боевую одежду, познакомиться с работой спасательного инструмента и устройством спецавтомобилей. Затем состоится праздничный концерт, на котором будут чествовать тех, кто стоит на страже безопасности родного края, ветеранов службы. 

Региональное МЧС приглашает курян посетить торжества.

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