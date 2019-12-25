В Курской области завершилось строительство онкологического диспансера

С вводом новых отделений онкоцентр сможет принимать 440 пациентов с сутки, лечить которых теперь будет почти тысячный штат медиков

В Курской области полностью завершилось строительство онкологического диспансера, которое дллилось восемь лет. Последним объектом стал – лечебно-хирургический корпус, рассчитанный на 340 коек.В лечебно-хирургическом корпусе есть множество аппаратов, с помощью которых можно выявить заболевание на ранней стадии и незамедлительно начать лечение. Некоторое оборудование не представлено больше нигде в России. Центр будет принимать пациентов даже из других регионов страны.«У нас пять стоек 4К. Это единственный в стране центр, который оснащён таким хирургическим оборудованием, – рассказал главный врач диспансера Игорь Киселёв. – Кроме того, здесь современная рентгеновская аппаратура, компьютерные томографы и МРТ. Морфологическая служба также представлена аппаратурой мирового уровня, благодаря которой мы можем установить диагноз в течение одних суток».В хирургическом корпусе планируется проводить около 10 тысяч операций в год. Особое внимание уделено комфорту пациентов. Палаты сделаны максимум на четверых человек, с душем и санузлом. Всего с вводом новых отделений онкоцентр сможет принимать 440 пациентов с сутки, лечить которых теперь будет почти тысячный штат медиков.«Теперь в Курской области имеется, пожалуй, одна из самых крупных и современных онкологических больниц страны, – отметил губернатор Роман Старовойт. – Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и федеральному финансированию в нашей области будет оказываться высокотехнологическая помощь».Напомним, строительство онкоцентра началось в 2011 году. Спустя год в эксплуатацию ввели радиологический корпус на 100 коек. В 2014 году построили и ввели в эксплуатацию поликлинику на 500 посещений в смену с дневным стационаром, четырьмя лабораториями, рентгенологическим, эндоскопическим и УЗИ отделениями.