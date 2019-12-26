  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Завтра Дед Мороз проведёт турне по Железнодорожному округу Курска

Горожан ждёт концерт, поздравление и награждение победителей конкурсов
Завтра Дед Мороз проведёт турне по Железнодорожному округу Курска

Читайте также

В субботу, 28 декабря Дед Мороз проведёт турне по Железнодорожному округу Курска. 

В 9.30 сказочного волшебника и его внучку Снегурочку встретят у школы № 12 на улице Полевая. Новогодний экипаж проследует по Стрелецкой, побывает на Привокзальной площади, проезде Гундобина, а также посетит детскую школу искусств №2, детский сад №77 и Курский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

В первом часу Дед Мороз прибудет на улицу Союзную, 26. Там горожан ждёт концерт, поздравление и награждение победителей конкурсов. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Предпоследний день года куряне проведут без света

Семь курян примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России»

Курское «Динамо» возглавил Момир Тасич из Сербии

В Курской области продолжают восстанавливать православные святыни

Житель Курской области после застолья лишился денег и карты

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске