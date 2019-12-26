Завтра Дед Мороз проведёт турне по Железнодорожному округу Курска
Горожан ждёт концерт, поздравление и награждение победителей конкурсов
В 9.30 сказочного волшебника и его внучку Снегурочку встретят у школы № 12 на улице Полевая. Новогодний экипаж проследует по Стрелецкой, побывает на Привокзальной площади, проезде Гундобина, а также посетит детскую школу искусств №2, детский сад №77 и Курский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
В первом часу Дед Мороз прибудет на улицу Союзную, 26. Там горожан ждёт концерт, поздравление и награждение победителей конкурсов.