Завтра Дед Мороз проведёт турне по Железнодорожному округу Курска

Горожан ждёт концерт, поздравление и награждение победителей конкурсов

В субботу, 28 декабря Дед Мороз проведёт турне по Железнодорожному округу Курска.В 9.30 сказочного волшебника и его внучку Снегурочку встретят у школы № 12 на улице Полевая. Новогодний экипаж проследует по Стрелецкой, побывает на Привокзальной площади, проезде Гундобина, а также посетит детскую школу искусств №2, детский сад №77 и Курский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.В первом часу Дед Мороз прибудет на улицу Союзную, 26. Там горожан ждёт концерт, поздравление и награждение победителей конкурсов.