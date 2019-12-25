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Безымянной курской остановке придумали название

Остановка на улице Кавказская, в районе дома №48 будет называться «центр Гармония»
Безымянной курской остановке придумали название

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В Курске решили вопрос о переименовании остановки общественного транспорта на улице Кавказская, в районе дома №48. Ранее остановка функционировала в режиме «по требованию», теперь она будет называться «центр Гармония». Буквально в нескольких метрах от этой остановки располагается одноимённый центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Решение о переименовании остановки приняли на заседании комиссии по наименованию улиц, площадей и других городских территорий.
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