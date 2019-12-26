Завершена процедура банкротства депутата Татьяны Ворониной
Арбитражный суд Курской области постановил завершить процедуру реализации имущества депутата
Арбитражный суд Курской области постановил завершить процедуру реализации имущества депутата.
Как сообщает ИА "Секунда", параллельно с иском к Ворониной ВТБ и еще один крупный банк заявили требования к сыновьям депутата Артёму и Евгению суммарно более чем на 400 млн руб. Воронины были поручителями по кредитам ООО «Автоцентр "Черноземье"». Впоследствии бизнес разорился.