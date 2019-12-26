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Завершена процедура банкротства депутата Татьяны Ворониной

Арбитражный суд Курской области постановил завершить процедуру реализации имущества депутата
Завершена процедура банкротства депутата Татьяны Ворониной

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Завершена процедура банкротства депутата Госдумы от Курской области Татьяны Ворониной. Её признали банкротом в 2016 году по иску ВТБ. Долг составлял почти 188 млн рублей. 

Арбитражный суд Курской области постановил завершить процедуру реализации имущества депутата.

Как сообщает ИА "Секунда", параллельно с иском к Ворониной  ВТБ и еще один крупный банк заявили требования к сыновьям депутата Артёму и Евгению суммарно более чем на 400 млн руб. Воронины были поручителями по кредитам  ООО «Автоцентр "Черноземье"». Впоследствии бизнес разорился. 

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