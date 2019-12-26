В Курске определили места для запуска фейерверков. В этом году таких площадок 55. Больше всего в Центральном округе - 33, 13 в Сеймском и 9 в Железнодорожном.
Центральный округ
Красная площадь
2. Театральная площадь
3. Сквер им. А.Ф. Дериглазова
4. Пр-т Победы, 34
5. Пр-т Дериглазова, 35
6. Пл. Перекальского (у кафе «Жар - Пицца»)
7. ул. Верхняя Луговая, 13
8. ул. К.Маркса, 68
9. ул. Ендовищенская, 13
10. ул. Сосновская, 1
11. ул. Щепкина, 4/б
12. ул. К. Маркса, 8
13. ул. Тропинка, 30
14. ул. А. Невского, 23
15. ул. К. Маркса,10
16. ул. К. Маркса, 6
17. ул. Ленина, 30
18. ул. Ленина, 60А
19. ул. Димитрова, 109
20. ул. 50 лет Октября, 102
21. ул. А. Невского, 5
22. ул. Перекальского, 1
23. ул. К. Маркса, 27
24. пр-т Хрущева, 22
25. пр-т Хрущева, 40
26. пр-т Хрущева, 42
27. пр-т Хрущева, 44
28. пр-т Энтузиастов, 1а
29. ул. Советская, 15
30. ул. Щепкина, 20
31. ул. Ватутина, 23
32. ул. Школьная 48
33. 4-й Кавказский переулок
Железнодорожный округ
1. ул. Аэропортовская, 99
2. сквер Героев 16-й воздушной Армии со стороны ул. Союзная
3. ул. Союзная, 26
4. ул. Союзная, 16
5. ул. Союзная, 33
6. сквер - ул. Союзная, 12
7. Привокзальная площадь 1-б
8. ул. Соловьиная, 49
9. ул. Интернациональная, 64
Сеймский округ
1. пр-кт Ленинского Комсомола, 48,50
2. ул. Раздольная
3. пл. Рокоссовского (ОБУ «Областной дворец молодежи», ул. Белгородская, 14б)
4. 17-й Степной переулок
5. ул. Сумская, 6 (парк КЗТЗ)
6. ул. Менделеева, 31 (площадь перед МБУК ЦД «Родина»)
7. 1-й Степной пер.
8. ул. Менделеева, 47
9. ул. Литовская, 2-д
10. ул. Дейнеки, 23-14
11. пр-кт Ленинского Комсомола, 2-а
12. ул. Энгельса, 70
13. ул. Энгельса, 142-а