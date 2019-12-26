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Лента новостей / В регионе

В Курске определили места для запуска фейерверков

В этом году таких площадок 55

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В Курске определили  места для запуска фейерверков. В этом году таких площадок 55. Больше всего в Центральном округе - 33, 13 в Сеймском и 9 в Железнодорожном. 


Центральный округ


Красная площадь

2. Театральная площадь

3. Сквер им. А.Ф. Дериглазова

4. Пр-т Победы, 34

5. Пр-т Дериглазова, 35

6. Пл. Перекальского (у кафе «Жар - Пицца»)

7. ул. Верхняя Луговая, 13

8. ул. К.Маркса, 68

9. ул. Ендовищенская, 13

10. ул. Сосновская, 1

11. ул. Щепкина, 4/б

12. ул. К. Маркса, 8

13. ул. Тропинка, 30

14. ул. А. Невского, 23

15. ул. К. Маркса,10

16. ул. К. Маркса, 6

17. ул. Ленина, 30

18. ул. Ленина, 60А

19. ул. Димитрова, 109

20. ул. 50 лет Октября, 102

21. ул. А. Невского, 5

22. ул. Перекальского, 1

23. ул. К. Маркса, 27

24. пр-т Хрущева, 22

25. пр-т Хрущева, 40

26. пр-т Хрущева, 42

27. пр-т Хрущева, 44

28. пр-т Энтузиастов, 1а

29. ул. Советская, 15

30. ул. Щепкина, 20

31. ул. Ватутина, 23

32. ул. Школьная 48

33. 4-й Кавказский переулок


Железнодорожный округ


1. ул. Аэропортовская, 99

2. сквер Героев 16-й воздушной Армии со стороны ул. Союзная

3. ул. Союзная, 26

4. ул. Союзная, 16

5. ул. Союзная, 33

6. сквер - ул. Союзная, 12

7. Привокзальная площадь 1-б

8. ул. Соловьиная, 49

9. ул. Интернациональная, 64


Сеймский округ 


1. пр-кт Ленинского Комсомола, 48,50

2. ул. Раздольная

3. пл. Рокоссовского (ОБУ «Областной дворец молодежи», ул. Белгородская, 14б)

4. 17-й Степной переулок

5. ул. Сумская, 6 (парк КЗТЗ)

6. ул. Менделеева, 31 (площадь перед МБУК ЦД «Родина»)

7. 1-й Степной пер.

8. ул. Менделеева, 47

9. ул. Литовская, 2-д

10. ул. Дейнеки, 23-14

11. пр-кт Ленинского Комсомола, 2-а

12. ул. Энгельса, 70

13. ул. Энгельса, 142-а

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