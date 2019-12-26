Куряне проголосовали за запрет разливаек в жилых домах

В официальной группе администрации Курской области в соцсети "ВКонтакте" завершился опрос, в ходе которого курян просили ответить: «Каким образом необходимо ограничить розничную продажу алкоголя?»

В официальной группе администрации Курской области в соцсети "ВКонтакте" завершился опрос, в ходе которого курян просили ответить: «Каким образом необходимо ограничить розничную продажу алкоголя?».Большинство - почти 47% - высказались за запрет разливаек в жилых домах. Несколько меньше - 35,05% - проголосовали за повышение минимального возраста для продажи алкогольной продукции с 18 до 21 года. Только 15 с небольшим процентов хотели бы ввести дополнительные дни трезвости в Курской области, когда продажа алкоголя была бы под запретом. Предлагалось ввести такой запрет в День молодёжи (27 июня), День трезвости (11 сентября) и в дни выпускных вечеров.Всего в опросе приняли участие 5627 человек. Результаты голосования в администрации пообещали принять во внимание при разработке законодательных проектов.