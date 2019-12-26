Курская область объявляет войну продаже некурительных никотиносодержащих смесей

ТАКТ".В администрации Курской области состоялось заседение региональной антинаркотической комиссии. Губернатору доложили о разработке областного законопроекта, который устанавливает ряд ограничений и наказаний за продажу некурительных никотиноседержащих смесей. Роман Старовойт, в свою очередь, поручил профильным ведомствам провести внеплановые проверки и другие мероприятия по пресечению продажи опасной продукции, сообщает телеканал "
С 2015 года в федеральный антитабачный закон были внесены изменения, которые запретили продажу жевательных смесей, в которых содержится табак. Но производители такой продукции нашли лазейку в законодательстве – и пустили в продажу некурительные смеси, которые содержат никотин. По уверениям медиков, такая продукция представляет еще более серьезную опасность для здоровья, особенно детского и подросткового. В связи с этим, губернатор поручил найти возможность ограничить продажу таких смесей и предусмотреть наказание. О выполнении поручения отчитался председатель правового комитета администрации области.
Александр Ерменчук, председатель правового комитета Администрации Курской области: «Мы тщательно изучили практику других регионов, где такое законодательство уже принято. Это не постановление губернатора, это может быть принято только законом. Наш закон дает понятийный аппарат никотиносодержащей продукции, и устанавливает запрет на ее реализацию несовершеннолетним . Также помимо самой никотиносодержащей продукции это касется электронных систем доставки никотина и жидкостей для этих х систем. Помимо этого предусматривается административная ответственность в виде штрафа за несоблюдение этих запретов».
В ходе заседания Роман Старовойт довел к сведению собравшихся информацию от главы правительства России, которая касается мер по пресечению продажи некурительной никотиносодержащей продукции. Также Роман Старовой сделал соответствующее поручение.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Поручил МВД пресечь продажу некурительной никотиносодержащией продукции вне торговых точек и в интернете. Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генкрокуратуры и Следственного комитета провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции. Это прямая цитата председателя правительства РФ. Предлагаю, не дожидаться когда эти поручения придут по официальным каналам, а приступить к исполнению».
В ходе заседания, руководители ведомств доложили о результатах антинаркотической деятельности в регионе.
Александр Коробков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курской области: «В этом году мы провели совместно с органами исполнительной власти 15 всероссийских и 7 региональных операций и акций. Самая масштабная - межведомственная операция «Мак». А также «Курский край без наркотиков». За это время мы провели более 26 тысяч мероприятий, возбудили более 1000 уголовных дел. Изъяли из незаконного оборота более 32 килограммов наркотических средств и 20 килограммов наркосодержащих растений».
Также был разработан план работы антинаркотической комиссии на 2020 год.
Курская область объявляет войну продаже некурительных никотиносодержащих смесей
В администрации Курской области состоялось заседение региональной антинаркотической комиссии