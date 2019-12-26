ТАКТ".Члены Попечительского совета по возрождению православных святынь Курской области провели итоговое в этом году заседание. По традиции, сначала оценили ход восстановительных работ. В порядок приводят три объекта: Знаменский собор, храм Рождества Пресвятой Богородицы в Коренной пустыни и Воскресенскую церковь. В текущем году на их реставрацию было освоено 29 миллионов рублей. К настоящему моменту все запланированные работы практически выполнены, сообщает телеканал "
Герман, митрополит Курский и Рыльский: «Большие работы в Воскресенком храме сделаны, там нужно ещё закончить роспись и он будет готов к освящению. Много сделано в Коренной – продолжается роспись главного храма. В общем-то то, что наметили, слава Богу, всё сделали. Я очень благодарен попечительскому совету!»
Восстановление одной из старейших святынь Курского края, Воскресенской церкви, началось больше 10 лет назад. Глава попечительского совета Роман Старовойт лично оценил, как идут реставрационные работы. На сегодня здесь уже закончена роспись центральной части, облицовка крыльца и входов гранитной плиткой.
Проводятся масштабные работы по восстановлению исторического облика Знаменского кафедрального собора. Его возрождение вернёт былую красоту ансамбля главной площади региона, уверено духовенство.
Игорь Федотов, главный инженер курской епархии: «Полностью завершён комплекс работ по окраске фасада, куполов. Также были даже проведены две работы, которые не были в графике и плане. Это замена подкресного шара – с него сусальное золото отошло и крест. Их облицевали нитритом титана».
Также рабочие завершили установку пластиковых стеклопакетов на алюминиевом каркасе по главному барабану. В следующем году в Знаменском соборе проведут очистку центральной части купола внутри.
В целом же, на все намеченные работы в 2020 году, по предварительным подсчётам, потребуется порядка 44 миллионов рублей.
В Курской области продолжают восстанавливать православные святыни
Члены Попечительского совета по возрождению православных святынь Курской области провели итоговое в этом году заседание