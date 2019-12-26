Курскэнерго обеспечивает бесперебойное электроснабжение потребителей в отопительном сезоне

По данным Центра управления сетями филиала «Россети Центр Курскэнерго» нарушений в работе основного оборудования нет, энергосистема работает в нормальном режиме

По данным Центра управления сетями филиала «Россети Центр Курскэнерго» нарушений в работе основного оборудования нет, энергосистема работает в нормальном режиме.Надежность, стабильная подача электроэнергии потребителям - результат качественной подготовки электросетевых объектов предприятия к периоду низких температур, своевременного выполнения технических и организационных мероприятий. Такая оценка отражена в итоговом акте Верхне Донского управления Ростехнадзора по Курской области, после выездной проверки готовности филиала к работе в отопительный сезон.При подготовке к зимнему периоду в Курскэнерго полностью выполнены мероприятия ремонтной программы, отремонтировано оборудование 24 подстанций (ПС), в том числе таких значимых ПС как «Глушково», «Паники», «СТК», «Ивница», которые обеспечивают электроэнергией социально значимые объекты Глушковского, Медвенского, Железногорского, Суджанского районов Курской области.Проведены по графику пять специализированных тренировок по вводу графиков временного отключения потребления электрической энергии (мощности), 30 противоаварийных тренировок по действиям персонала в условиях, характерных для работы в осенне-зимний период. При активном участии руководства филиала проведены совместные учения по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных/чрезвычайных ситуаций в электросетевом комплексе Курской области с участием персонала Курскэнерго, Черноземного ПМЭС, главного управления МЧС России по Курской области.В преддверии новогодних праздников специалистами Курскэнерго предприняты дополнительные меры, направленные на повышение надежности электроснабжения потребителей Курской области. Усилен контроль за работой оборудования электрических подстанций, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц из числа технических руководителей, разработана четкая система оповещения при пожарах и технологических нарушениях. Дополнительно проведён анализ схем электроснабжения социально значимых и особо важных объектов.На случай возникновения нештатных ситуаций сформировано 10 мобильных бригад, общей численностью 74 человека, а также приведено в готовность 21 единица спецтехники. Для обеспечения временного энергоснабжения потребителей специалисты филиала могут использовать 107 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 1583кВт.Руководство Курскэнерго предупреждает, что хищения проводов с воздушных линий электропередачи, самовольное проникновение в распределительные устройства, подъемы на опоры действующих воздушных линий - все эти действия могут стать причиной отключения оборудования и прекращения электроснабжения потребителей, повлечь за собой причинение тяжкого вреда здоровью.