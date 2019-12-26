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Житель Курской области после застолья лишился денег и карты

Новый знакомый украл сбережения, а PIN-код от карты выпытал

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Причиной совершения многих преступлений является распитие спиртных напитков в малознакомой компании. Алкоголь провоцирует людей на кражи и хищения чужого имущества. Именно такая ситуация произошла и с 51-летним жителем Курчатова.

В полицию обратился мужчина и рассказал, что после застолья со знакомым, который привёл своего 33-летнего приятеля к нему домой, лишился телефон и банковской карты, с которой потом сняли 13 тысяч рублей.

Выяснилось, что кражу совершил новый знакомый потерпевшего. Он украл деньги и карту из тумбочки в квартире, а PIN-код выпытал у приятеля, который ранее совершал покупки с согласия хозяина карты. Зная данные карты, он обналичил  в банкомате 10 тысяч рублей. В этот же вечер, злоумышленник потратил с карты ещё 3 тысячи, совершая покупки в магазине.

Похититель во всём признался и пояснил, что потратил похищенные деньги на свои нужды. Сейчас проводятся доследственные проверки. 

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