Предпоследний день года куряне проведут без света

В Центральном округе отключений не запланировано

В Курске снова отключают электричество. Последние в этом году отключения приходятся на 30-е декабря. Они связаны с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети". света не будет в двух округах - Сеймском и Железножорожном. В Центральном округе отключений не запланировано.света не будет на улицах3-я Цветовская 5-41; 4-68; Городская 51а-71; 50-152; 1-я Поселковая 1-19; 2-24; 2-я Поселковая 1-19, 2-20; 3-я Поселковая 1-21, 2-20; 4-я Поселковая 1-11, 2-20; 5-я Поселковая 1-9, 2-10; 6-я Поселковая 1-39, 2-20; Трубная 35; Утренняя, Арматурная.отключат электроэнергиюна улицах2-я Новосёловка 44-64; Новосёловка 17-37, 32-64; Новосёловский переулок 5-39, 4-30