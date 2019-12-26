Предпоследний день года куряне проведут без света
В Центральном округе отключений не запланировано
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
30 декабря с 9 утра до 16 часов света не будет на улицах
3-я Цветовская 5-41; 4-68; Городская 51а-71; 50-152; 1-я Поселковая 1-19; 2-24; 2-я Поселковая 1-19, 2-20; 3-я Поселковая 1-21, 2-20; 4-я Поселковая 1-11, 2-20; 5-я Поселковая 1-9, 2-10; 6-я Поселковая 1-39, 2-20; Трубная 35; Утренняя, Арматурная.
Тел. для справок: 32-32-15
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
30 декабря отключат электроэнергию с 10 утра до полудня на улицах
2-я Новосёловка 44-64; Новосёловка 17-37, 32-64; Новосёловский переулок 5-39, 4-30
Телефон для справок: 26-32-10