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Лента новостей / В регионе

Предпоследний день года куряне проведут без света

В Центральном округе отключений не запланировано
Предпоследний день года куряне проведут без света

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В Курске снова отключают электричество. Последние в этом году отключения приходятся на 30-е декабря. Они связаны с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети". света не будет в двух округах - Сеймском и Железножорожном. В Центральном округе отключений не запланировано.

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

30 декабря с 9 утра до 16 часов света не будет на улицах

3-я Цветовская 5-41; 4-68; Городская 51а-71; 50-152; 1-я Поселковая 1-19; 2-24; 2-я Поселковая 1-19, 2-20; 3-я Поселковая 1-21, 2-20; 4-я Поселковая 1-11, 2-20; 5-я Поселковая 1-9, 2-10; 6-я Поселковая 1-39, 2-20; Трубная 35; Утренняя, Арматурная.


Тел. для справок: 32-32-15



В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

30 декабря отключат электроэнергию с 10 утра до полудня на улицах

2-я Новосёловка 44-64; Новосёловка 17-37, 32-64; Новосёловский переулок 5-39, 4-30


Телефон для справок: 26-32-10

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