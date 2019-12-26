Семь курян примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России»

Полуфиналы пройдут в январе и феврале

Семь курян примут участие полуфинале конкурса «Лидеры России 2020», сообщает пресс-служба региональной администрации. Всего на конкурс поступило 233 830 заявок.К участию в дистанционном тестировании были допущены 91 355 участников, ко второму блоку дистанционного тестирования – 20 232. По итогам всех заочных испытаний в региональные полуфиналы прошли 2 988 человек.Полуфиналы пройдут в январе и феврале. По их итогам конкурсанты выйдут в суперфинал.В суперфинал попадут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.