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Лента новостей / В регионе

Семь курян примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России»

Полуфиналы пройдут в январе и феврале
Семь курян примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России»

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Семь курян примут участие полуфинале конкурса «Лидеры России 2020», сообщает пресс-служба региональной администрации. Всего на конкурс поступило 233 830 заявок. 

К участию в дистанционном тестировании были допущены 91 355 участников, ко второму блоку дистанционного тестирования – 20 232. По итогам всех заочных испытаний в региональные полуфиналы прошли 2 988 человек. 

Полуфиналы пройдут в январе и феврале. По их итогам конкурсанты выйдут в суперфинал.

В суперфинал попадут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны. 
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