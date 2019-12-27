Юные курские гимнастки успешно представили область на турнире в Москве

ТАКТ". Для тренеров детского центра «Добрыня», где занимаются девочки, такой ошеломительный результат был неожиданным. Отныне в планах – еще больше соревнований и наград.Все 10 курянок вернулись домой с наградами, сообщает телеканал "
Направление художественной гимнастики в Детском центре Добрыня стали развивать в 2016 году. Специального отбора не было, приходили девочки с обычными способностями.
Алёна Горохова, руководитель детского центра «Добрыня»: «И в этом году у нас с родителями спортсменок была мечта – выехать за пределы Курской области и выступить на соревнованиях, где бы наши девочки могли бы получить непредвзятые оценки судей, чтобы объективно понимать каких результатов нам удалось достичь».
В декабре в Москве проходил Открытый турнир "Серебряная лента ", в котором принимали участие начинающие гимнастки из разных регионов. Курскую область на турнире представили 10 гимнасток из детского центра «Добрыня». Все вернулись с наградами - 3 серебра, 6 бронзовых медалей и 1 золото.
Анна Колкова, тренер по художественной гимнастике детского центра «Добрыня»: «На прошедших соревнованиях наши гимнастки выступили с программой без предмета, а так же с обручем, скакалкой и мячом. Результаты превзошли все наши ожидания».
Полина Акшатина идеально выполнила программу в категории «А «и стала лучшей среди гимнасток 2013 года рождения. Также Полина была первой в своей возрастной категории на Кубке Курской области.
Полина Акшатина, победительница соревнований: «Там был Кубок, он был очень тяжелый, и я обрадовалась. И я его не могла держать. И я отдала его папе, маме. И за меня все радовались».
В Детском центре «Добрыня» отмечают – благодаря усилиям тренера, высокой работоспособности детей и упорству родителей получилось осуществить общую мечту.
Алёна Горохова, руководитель детского центра «Добрыня»: «Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. И уже на зимних каникулах мы организуем тренировочные сборы и готовимся к новым выездным соревнованиям».
Юные курские гимнастки успешно представили область на турнире в Москве
Все 10 курянок вернулись домой с наградами