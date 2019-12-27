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Лента новостей / В России

Икра «Киржачская» заставит вспомнить о лучших икорных традициях России

Стоимость каждой такой баночки, кстати, способна сильно и очень приятно удивить – всего-то около 160 рублей.

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В преддверии новогоднего застолья россияне, что называется, за ценой не постоят – около 10 тысяч готовы потратить они на деликатесы, в  т.ч., конечно, и на красную икру. Однако в последнее время совершенно нет необходимости отрывать последнее, чтобы побаловать себя икрой свежего посола с дальнего Востока, Сахалина или Камчатки – на помощь придет Киржачский консервный завод, производитель икры «Киржачская», уже превосходно зарекомендовавшей себя на внутреннем рынке центральной России.

Это предприятие, информирует «Независимая газета», находится во Владимирской области, но, несмотря на местоположение, с успехом конкурирует с дальневосточными производителями. Хотя работает с тем же сырьем – лососевыми рыбами и их икрой. Разница заключается в обработке и транспортировке полуфабрикатов – неразделанные рыбьи тушки замораживаются и уже в полной безопасности от транспортных и логистических издержек доставляются на предприятие, где, в соответствии со строгими техническими условиями производства обрабатываются и фасуются в фирменную и уже полюбившуюся тысячам потребителей тару.

Стоимость каждой такой баночки, кстати, способна сильно и очень приятно удивить – всего-то около 160 рублей, но при этом, уверены на Киржачском заводе, это продукт «действительно очень вкусный, экономный, качественный и доступный, и с ним нет необходимости тратить половину новогоднего бюджета на одну лишь икру». При таком подходе к производству и ценообразованию можно, как и рекомендовал один из восторженных покупателей в интернете, «запасаться впрок» - ни карману, ни душе урона не будет.
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