Ипотека под 3% для селян и снижение тарифов на электроэнергию для фермеров обсуждал курский губернатор на заседании в Москве

Роман Старовойт побывал на заседании Госсовета, посвящённом аграрной политике, которое провёл президент

Ипотека под 3% для селян и снижение тарифов на электроэнергию для фермерских хозяйств в 2 раза в скором времени может появиться в Курской области. Об этом сообщил губернатор на своей официальной странице «Вконтакте». Роман Старовойт побывал на заседании Госсовета, посвящённом аграрной политике, которое провёл президент.Также глава региона считает, что надо бронировать 20% торговых площадей в сетевых магазинах для местных производителей.«Для Курской области особенно важно, чтобы не снижались объёмы государственной поддержки агропромышленного комплекса. В последние годы федеральный бюджет очень помогал — средства выделили беспрецедентные. И это даёт результат: в 2019-м наши аграрии побили исторические рекорды по производству. Они собрали 5 млн 140 тысяч тонн зерна и 5 млн тонн сахарной свёклы. Темпы планируем сохранить», - отметил Роман Старовойт.