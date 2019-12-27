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Ипотека под 3% для селян и снижение тарифов на электроэнергию для фермеров обсуждал курский губернатор на заседании в Москве

Роман Старовойт побывал на заседании Госсовета, посвящённом аграрной политике, которое провёл президент
Ипотека под 3% для селян и снижение тарифов на электроэнергию для фермеров обсуждал курский губернатор на заседании в Москве

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Ипотека под 3% для селян и снижение тарифов на электроэнергию для фермерских хозяйств в 2 раза в скором времени может появиться в Курской области. Об этом сообщил губернатор на своей официальной странице «Вконтакте». Роман Старовойт побывал на заседании Госсовета, посвящённом аграрной политике, которое провёл президент. 

Также глава региона считает, что надо бронировать 20% торговых площадей в сетевых магазинах для местных производителей. 

«Для Курской области особенно важно, чтобы не снижались объёмы государственной поддержки агропромышленного комплекса. В последние годы федеральный бюджет очень помогал — средства выделили беспрецедентные. И это даёт результат: в 2019-м наши аграрии побили исторические рекорды по производству. Они собрали 5 млн 140 тысяч тонн зерна и 5 млн тонн сахарной свёклы. Темпы планируем сохранить», - отметил Роман Старовойт.

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