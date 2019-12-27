Ипотека под 3% для селян и снижение тарифов на электроэнергию для фермеров обсуждал курский губернатор на заседании в Москве
Роман Старовойт побывал на заседании Госсовета, посвящённом аграрной политике, которое провёл президент
Также глава региона считает, что надо бронировать 20% торговых площадей в сетевых магазинах для местных производителей.
«Для Курской области особенно важно, чтобы не снижались объёмы государственной поддержки агропромышленного комплекса. В последние годы федеральный бюджет очень помогал — средства выделили беспрецедентные. И это даёт результат: в 2019-м наши аграрии побили исторические рекорды по производству. Они собрали 5 млн 140 тысяч тонн зерна и 5 млн тонн сахарной свёклы. Темпы планируем сохранить», - отметил Роман Старовойт.