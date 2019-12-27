На дорогах снова туман и гололедица. Курян призывают быть аккурантее

Температура по области ночью составит от 4º мороза до 1º тепла, днём от 3º мороза до 2º тепла

На дорогах Курской области снова прогнозируют гололедицу и туман.По прогнозу Курского Гидрометцентра в ближайшие сутки в регионе будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Местами туман, гололёд, на дорогах гололедица.Температура по области ночью составит от 4º мороза до 1º тепла, днём от 3º мороза до 2º тепла.Спасатели советуют всем автомобилистам не допускать резких торможений и соблюдать дистанцию при движении в потоке машин. Пешеходам рекомендуют передвигаться в гололёд осторожно, ступая на всю подошву.