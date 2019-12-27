На дорогах снова туман и гололедица. Курян призывают быть аккурантее
Температура по области ночью составит от 4º мороза до 1º тепла, днём от 3º мороза до 2º тепла
По прогнозу Курского Гидрометцентра в ближайшие сутки в регионе будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Местами туман, гололёд, на дорогах гололедица.
Температура по области ночью составит от 4º мороза до 1º тепла, днём от 3º мороза до 2º тепла.
Спасатели советуют всем автомобилистам не допускать резких торможений и соблюдать дистанцию при движении в потоке машин. Пешеходам рекомендуют передвигаться в гололёд осторожно, ступая на всю подошву.