В Курске иномарки сбили двух пешеходов
Под колёса автомобилей попали 19-летний парень и 44-летний мужчина
Одна авария произошла вечером, примерно в половину седьмого, на проспекте Хрущёва в районе дома №15. молодой человек переходил проезжую часть слева направо налево по ходу движения авто, когда его сбил «Деу Нексия», за рулём которой был 56-летний водитель. Машина ехала со стороны улицы Студенческая в направлении улицы Бойцов 9й Дивизии. В результате парню потребовалась госпитализация.
Около пяти вечера на улице Ильича в районе дома №104а 32-летний водитель на «Рено», двигаясь задним ходом задавил мужчину, стоящего около «ГАЗели». В результате этого ДТП курянин получил ранения различной степени тяжести.
ФОТО - АВТОКАДР_46