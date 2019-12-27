В Курске иномарки сбили двух пешеходов

Под колёса автомобилей попали 19-летний парень и 44-летний мужчина

26 декабря в Курске под колёса автомобилей попали два пешехода - 19-летний парень и 44-летний мужчина.Одна авария произошла вечером, примерно в половину седьмого, на проспекте Хрущёва в районе дома №15. молодой человек переходил проезжую часть слева направо налево по ходу движения авто, когда его сбил «Деу Нексия», за рулём которой был 56-летний водитель. Машина ехала со стороны улицы Студенческая в направлении улицы Бойцов 9й Дивизии. В результате парню потребовалась госпитализация.Около пяти вечера на улице Ильича в районе дома №104а 32-летний водитель на «Рено», двигаясь задним ходом задавил мужчину, стоящего около «ГАЗели». В результате этого ДТП курянин получил ранения различной степени тяжести.