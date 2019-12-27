В Курской области продолжают поощрять талантливую молодёжь

ТАКТ".В зале государственной филармонии собрались около 90 одарённых детей. Это обладатели гран-при и лауреаты творческих конкурсов, победители различных уровней всероссийской олимпиады школьников. Всех их, по традиции, в преддверии Нового года чествовали на торжественном мероприятии, сообщает телеканал "
Народная песня «Субботея» - именно с ней юная Ариадна Шестопалова выступала на Международном конкурсе «Сила таланта». Безукоризненное исполнение курянки не оставило жюри равнодушным – будущая артистка стала лауреатом 1 степени. Курскую сцену Ариадна уже покорила и теперь в её планах более серьёзное творческое состязание.
Ариадна Шестопалова, участница фольклорного ансамбля «Тростничок» г.Суджа: «Я хочу поехать на Евровидение и выиграть этот конкурс. Я не боюсь, честно. Я не смотрю на жюри, я просто думаю, что всё будет хорошо».
Поддерживает девочку самый близкий человек – мама. Она же по совместительству и её педагог.
Ирина Шестопалова, руководитель фольклорного ансамбля «Тростничок» г. Суджа: «У нас в принципе творческая семья. Мы поём с утра до вечера: сначала на работе, потом дома. Если у нас выходные – то обязательно концерты. Всё время поём. Вот слышим песню хорошую – поём её. Поём курские песни».
Среди стипендиатов и будущие учёные, которые, несмотря на юный возраст, добились успехов в науке. Одиннадцатиклассник Никита Константинов уже три года увлекается биологией и часто занимает первые места в олимпиадах различного уровня.
Никита Константинов, учащийся Лицея №6: «Естественно, я хочу создать какие-то разработки, которые будут полезны и помогут людям. Наибольших успехов я добился в данный момент на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Собственно, поэтому я сегодня здесь. Если честно, небольшая гордость за свой лицей. Что способны готовить к олимпиадам так, чтобы можно было в них побеждать. Радость, конечно же».
Талант нужно не только развивать, но и всячески поощрять, уверены власти.
Наталья Пархоменко, председатель комитета образования и науки Курской области: «Хочу сказать, что наша Курская область очень богата талантами. Детки очень развиты. К сожалению, всех ещё не выявили, потому что кто-то стесняется выходить на сцену.. Но мы делаем всё для того, чтобы раскрыть таланты молодёжи».
В Курской области продолжают поощрять талантливую молодёжь
Это обладатели гран-при и лауреаты творческих конкурсов, победители различных уровней всероссийской олимпиады школьников