Гость из Мурманска обокрал курского друга, чтобы уехать домой

Курянин в командировке познакомился с товарищем и пригласил его в гости в Курск

Курские полицейские в Москве задержали обокравшего курянина гостя из Мурманска.Курянин был в северном городе в командировке и познакомился там с товарищем, которого пригласил к себе в гости. Тот согласился на предложение и после окончания очередной вахты прибыл в Курск, поселившись в доме нового приятеля. Гостил почти месяц и убеждал хозяина, что у него нет денег на покупку билета обратно. Вскоре товарищ признался, что деньги у него появились, и уехал в тот же день.Сразу после его отъезда хозяева обнаружили пропажу золотых украшений. Оперативники вовремя выехали в столицу, где у злоумышленника был транзитный рейс, и задержали его. Его доставили в Курск и он сознался в краже. Похищенные ценности мужчина сдал в ломбард, а на вырученные средства действительно купил обратный билет.Возбуждено уголовное дело.